  4. Über 100 Jahre alt: Langes Leben ohne Mann? 103-Jährige aus der Börde verrät ihr Geheimnis.

Die Eichenbarleberin Erika Weinhold feiert ihren 103. Geburtstag. Natürlich darf ein Eierlikör im Waffelbecher nicht fehlen. Mit wem sie alles anstößt.

Von Saskia Lohöfer 18.09.2025, 16:30
Erika Weinhold (2.v.l.) hat sich über die Gratulationen von (v.l.) Humanas-Geschäftsführer Fabian Biastoch und den Wohnparkmitarbeiterinnen Manuela Ebeling, Katrin Thomas und Lena-Michelle Hochbaum zu ihrem 103. Geburtstag gefreut.
Schackensleben. - Ein ganzes Jahrhundert hat sie schon längst in Sack und Tüten – ihren 103. Geburtstag feierte Erika Weinhold am 16. September. Ein Ständchen und ein Küchlein gab es vom Pflegeteam der Humanas-Einrichtung in Schackensleben, in der sie seit drei Jahren wohnt.