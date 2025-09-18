Über 100 Jahre alt Langes Leben ohne Mann? 103-Jährige aus der Börde verrät ihr Geheimnis.
Die Eichenbarleberin Erika Weinhold feiert ihren 103. Geburtstag. Natürlich darf ein Eierlikör im Waffelbecher nicht fehlen. Mit wem sie alles anstößt.
18.09.2025, 16:30
Schackensleben. - Ein ganzes Jahrhundert hat sie schon längst in Sack und Tüten – ihren 103. Geburtstag feierte Erika Weinhold am 16. September. Ein Ständchen und ein Küchlein gab es vom Pflegeteam der Humanas-Einrichtung in Schackensleben, in der sie seit drei Jahren wohnt.