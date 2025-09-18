Die Eichenbarleberin Erika Weinhold feiert ihren 103. Geburtstag. Natürlich darf ein Eierlikör im Waffelbecher nicht fehlen. Mit wem sie alles anstößt.

Langes Leben ohne Mann? 103-Jährige aus der Börde verrät ihr Geheimnis.

Erika Weinhold (2.v.l.) hat sich über die Gratulationen von (v.l.) Humanas-Geschäftsführer Fabian Biastoch und den Wohnparkmitarbeiterinnen Manuela Ebeling, Katrin Thomas und Lena-Michelle Hochbaum zu ihrem 103. Geburtstag gefreut.

Schackensleben. - Ein ganzes Jahrhundert hat sie schon längst in Sack und Tüten – ihren 103. Geburtstag feierte Erika Weinhold am 16. September. Ein Ständchen und ein Küchlein gab es vom Pflegeteam der Humanas-Einrichtung in Schackensleben, in der sie seit drei Jahren wohnt.