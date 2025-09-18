Juliane Richter betreibt in Osterburg (Altmark) eine Praxis für Ernährungsberatung und hat gut zu tun. Mit Tabus arbeitet sie nicht, die halte man eh nicht lange durch.

Besser essen - Ernährungsberaterin im Landkreis Stendal verhilft Patienten zu Vielfalt auf dem Teller

Du bist, was du isst: Juliane Richter hat in Osterburg (Altmark) eine Praxis für Ernährungsberatung und -therapie.

Osterburg. - Im ersten Obergeschoss der Breiten Straße 11 in Osterburg (Altmark) geht es manchmal um die Wurst. Darum, dass sie auf unser aller Speiseplan ihre Berechtigung hat, „nur eben in Maßen und am besten noch auf einem Vollkornbrot“, sagt Juliane Richter. Die 41-Jährige betreibt eine Praxis für Ernährungsberatung und -therapie namens „herzwert bauchwohl“ und gehört damit im Landkreis Stendal zu einer Rarität.