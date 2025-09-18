Haushalt ist in Schieflage Gemeinde Klietz erhöht die Grundmiete
Haushalte müssen bis zu 15 Euro mehr im Monat einplanen. Es soll aber auch investiert werden.
18.09.2025, 18:27
Klietz. - Die Gemeinde Klietz ist seit Jahren verschuldet und muss deshalb mehr Einnahmen erzielen. Weshalb laut Beschluss des Gemeinderates ab 2026 die Grundmiete um 20 Cent je Quadratmeter angehoben wird. Bislang zahlten die Mieter zwischen 1,74 Euro (in der Friedenssiedlung und der Sandauer Straße) und 4,30 Euro im Wohnblock Am Ring. Die letzte Anpassung war im Oktober 2021 erfolgt.