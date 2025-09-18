Haushalte müssen bis zu 15 Euro mehr im Monat einplanen. Es soll aber auch investiert werden.

Auch in den kommunalen Wohnungen Am Ring in Klietz werden die Mieten zum 1. Januar kommenden Jahres moderat um 20 Cent je Quadratmeter erhöht.

Klietz. - Die Gemeinde Klietz ist seit Jahren verschuldet und muss deshalb mehr Einnahmen erzielen. Weshalb laut Beschluss des Gemeinderates ab 2026 die Grundmiete um 20 Cent je Quadratmeter angehoben wird. Bislang zahlten die Mieter zwischen 1,74 Euro (in der Friedenssiedlung und der Sandauer Straße) und 4,30 Euro im Wohnblock Am Ring. Die letzte Anpassung war im Oktober 2021 erfolgt.