Langes Warten hat ein Ende: In Rätzlingen beginnen die Arbeiten an zwei Landesstraßen

Seit mehr als zehn Jahren beklagen Bewohner von Rätzlingen den miserablen Zustand der Ortsdurchfahrten. Am Montag sollen nun die Bauarbeiten an den Landesstraßen 20 und 24 beginnen. Etwa 800.000 Euro zahlt das Land Sachsen-Anhalt für die Fahrbahnerneuerungen.

Die Everinger Straße in Rätzlingen ist seit vielen Jahren in einem miserablen Zustand.

Rätzlingen - „Es ist schon fünf Jahre her - damals war ich noch Bürgermeister - da war die Sanierung schon mal geplant. Damals haben wir Gemeinderäte uns schon die Fahrbahnen angeguckt und geschaut, was alles gemacht werden muss“, erinnerte sich Wilhelm Behrens, einstiger Ortsbürgermeister von Rätzlingen. Überaus froh ist Behrens, dass das Vorhaben nun endlich realisiert wird. Immer wieder waren Anwohner zu den Sitzungen des Rates gekommen, um ihrem Ärger Luft zu machen. Damals hieß es, dass schon früh morgens Laster mit leeren Anhängern durch die Straßen donnern und die Gläser im Schrank wackeln. Andere Anwohner befürchteten, dass durch die Tonnen schweren Laster Risse in den Wänden ihrer Häuser entstehen. Zu den Kritikern von damals zählt auch Peter Fäsche, der an der Everinger Straße wohnt. Auch er ist nun erleichtert, dass die Arbeiten am Montag endlich beginnen. „Es ist erst mal ein Schritt nach vorn. Laut Plan werden die Arbeiten zeitnah erfolgen“, sagte Fäsche und erinnerte sich, dass er und seine Nachbarn schon vor über zehn Jahren den Straßenzustand kritisiert hatten.