Die Freiwillige Feuerwehr in Haldensleben hat in den frühen Morgenstunden des 5. Dezember einen Brand an der Magdeburger Straße gelöscht. Dort stand ein Gartenhäuschen in Flammen - und zwar nicht zum ersten Mal.

Haldensleben. - Eine Gartenlaube hat in der Nacht zu Dienstag an der Magdeburger Straße in Haldensleben gebrannt. Die Feuerwehr wurde etwa gegen 1.10 Uhr zu dem Einsatz gerufen. „Als wir am Einsatzort ankamen, bestand der Verdacht, dass sich noch ein oder zwei Personen in der Laube aufhalten könnten“, berichtet Frank Juhl, der den Einsatz leitete. Der Haldensleber Wehrleiter erzählt außerdem, dass zwei Hunde bereits von einem Mann gerettet worden waren, der sich zur Zeit des Brandausbruchs in der Laube befunden hatte.