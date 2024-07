Die Lebenshilfe Ostfalen baut an der Bülstringer Straße in Haldensleben ein Wohnprojekt für Menschen mit Behinderung. Nachdem sich lange nichts tat, starten nun die Bauarbeiten. Sie sind mit einer längeren Straßensperrung verbunden.

Lebenshilfe Ostfalen baut in Haldensleben: Wie lange die Straßensperrung dort dauert

Wohnprojekt an der Bülstringer Straße

Haldensleben. - Eine Zeit lang lag die Baustelle der Lebenshilfe Ostfalen an der Bülstringer Straße in Haldensleben brach. Schon Ende 2022 hatten dort Archäologen gebuddelt und beispielsweise Fingerringe aus Bronze und eine Kugel für die Wollverarbeitung ausgegraben. Danach wurden vorbereitende Arbeiten ausgeführt, um das Bauvorhaben der Lebenshilfe realisieren zu können. Seitdem war es ruhig geworden an der Bülstringer Straße.