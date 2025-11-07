Auf dem nächtlichen Weg zur Toilette stürzt ein älterer Mann und schafft es nicht mehr aufzustehen. Die Integrierte Leitstelle Börde in Haldensleben lehnt zunächst ab, den Rettungsdienst zu schicken. Der 78-Jährige harrt stundenlang auf dem Fußboden aus, bis Hilfe kommt. Warum kam der Rettungsdienst nicht?

Ein Mann aus der Börde ist nachts gestürzt und kam nicht mehr allein auf die Beine.

Haldensleben - Als ein pflegebedürftiger älterer Mann auf dem Weg zur Toilette in der Nacht stürzt, schafft er es aus eigener Kraft nicht, wieder aufzustehen. Auch die Ehefrau vermag es nicht, dem 78-Jährigen auf die Beine zu helfen. In ihrer Not wählt sie die Notrufnummer 112 und bittet, einen Rettungsdienst zu schicken. Die Integrierte Leitstelle Börde lehnt dies jedoch ab - aus einem bestimmten Grund.