Schauspieler, Sänger und Entertainer Wolfgang Lippert plaudert am 13. Oktober vor seinem Publikum in Flechtingen über Erfolge und Misserfolge seines Lebens und seiner Karriere.

Flechtingen - „Wetten, dass… Erna kommt“ lautet der Slogan, wenn am Sonntag, 13. Oktober, um 17 Uhr Wolfgang Lippert nach Flechtingen kommt. Vielen ist der Sänger, Schauspieler und Moderator besser als „Lippi“ bekannt.

1952 in Berlin-Kaulsdorf geboren, betrat Wolfgang Lippert als 28-Jähriger die Showbühne und avancierte zu einem der beliebtesten Unterhaltungskünstler der DDR. Sein Hit „Erna kommt“ von 1982, komponiert von Arndt Bause, ist Programm, auch wenn er auf der Bühne des Flechtinger Kurhauses aus dem Nähkästchen seiner TV-Entertainer-Karriere plaudert. Er kennt Geschichten über die unvergessene Helga Hahnemann, über Tamara Danz und Arndt Bause sowie weitere Künstlern, die er mitbringt.

Daneben ist er aber auch als Schauspieler und Sänger bei den alljährlichen Störtebeker-Festspielen in Ralswiek auf Rügen unterwegs. Und er bringt Erna mit auf die Bühne, „und die kennen Sie alle“, verspricht Kurhausleiterin Kerstin Seifert, „lassen Sie sich überraschen“. Denn Erna wird von einem Urgestein der guten Laune und des Karnevals aus der Region verkörpert.

Bühnentechniker und Moderator

Offen und in seiner ganz eigenen Art lässt Wolfgang Lippert seine behütete Kindheit in einem Musikerhaushalt Revue passieren, berichtet von seiner Arbeit als Bühnentechniker, ehe er von den „Puhdys“ auf die Showbühne geholt wurde und von den Erfolgen und auch von den Niederlagen seiner Karriere als Sänger und Moderator von so bekannten Fernsehformaten wie „Wetten, dass…“, „Ein Kessel Buntes“ und freitags dem „Riverboat“.

Nach seiner Autobiografie „Lippi-Bekenntnisse“ aus dem Jahr 2012 erschien mit „Wetten, dass… Erna kommt“ eine Neuauflage. Seine Protagonistin Erna hielt ihn 1982 musikalisch lange Zeit in den Hitlisten, sein erster großer Gesangserfolg, den jeder bis heute mitsingen kann.

Auf Rügen und in Fürstenwald zu Hause

Doch es gab auch Misserfolge im Leben von Wolfgang Lippert, sei es der Ausstieg nach nur neun Folgen „Wetten dass…“ als Nachfolger von Thomas Gottschalk 1992 und 1993 oder seien es private Fehlspekulationen. Daneben moderierte Wolfgang Lippert in den 1990er Jahren TV-Sendungen wie „Der große Preis“ (1991), wo er für den erkrankten Wim Thoelke eingesprungen war, die „Goldmillion“ (1994–1995), den „Wintergarten“ (1997–1999) und den „Sommergarten“ im ZDF.

Wolfgang Lippert gibt im neuen Buch einiges weniger Bekanntes aus seinem Leben bekannt und lässt dabei – natürlich – auch Erna zu Wort kommen, die übrigens nach seiner Großmutter benannt worden ist, bei der er aufwuchs.

Heute ist der Fernsehliebling in Fürstenwalde an der Spree, aber saisonal bedingt auch durch seine Rollen bei den „Störtebebeker Festspielen“ in Ralswiek auf der Insel Rügen zu Hause.

Die Eintrittskarten für einen unterhaltsamen Fernsehabend ganz ohne Bildschirm – dafür aber alles live umd in Farbe – gibt es im Flechtinger Kurhaus zu den Öffnungszeiten Dienstag bis Freitag von 13 bis 17 Uhr sowie unter Telefon 039052/274 36 oder 0152/01 91 59 57.