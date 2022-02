Ein heftiges Sturmtief hat Sachsen-Anhalt erreicht. Der Deutsche Wetterdienst meldete am Morgen Windgeschwindigkeiten von über 100 Km/h in der Börde. Alle Infos im Überblick:

Sturmtief Xandra hat im Landkreis Börde das Dach der ehemaligen Grundschule in Rottmersleben komplett heruntergeweht. Außerdem hat der Sturm Bäume umstürzen lassen und für Behinderungen im Verkeht gesorgt. Bisher mussten die Feuerwehren im Landkreis Börde 75 mal ausrücken.

Haldensleben (tt) - Sturmtief Xandra hat auch die Börde erfasst. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte vor Orkanböen gewarnt. Die Feuerwehren im Landkreis Börde mussten bereits häufiger ausrücken.

11.19: Die freiwillige Feuerwehr Oschersleben ist aktuell zu einem Einsatz in der Halberstädter Straße in Oschersleben gerufen worden. Dort löst sich, laut Pressesprecher Andreas Erhardt, ein Dach ab.

11.00: In der Nacht hat der Sturm das komplette Dach der ehemaligen, jetzt leerstehenden Grundschule in Rottmersleben (Hohe Börde) herruntergeweht. Auf dem Spielplatz nebenan ist eine alte Birke umgekippt. Personen wurden nicht verletzt.

10.45: Um 9.24 Uhr gab es einen Fehlalarm im Landratsamt Haldensleben, Bornsche Straße. Eine Brandmeldeanlage hat diesen ausgelöst. Das komplette Gebäude wurde evakuiert, die Feuerwehr Haldensleben war mit drei Fahrzeugen vor Ort.

10.40: Bis jetzt meldet die Kreisleitstelle 75 Einsätze der Feuerwehren im ganzen Landkreis, überwiegend Bäume auf der Straße oder beschädigte Häuser und Dächer. Keine Personenschäden. Dazu kommen noch 20 Einsätze auf überörtlichen Straßen, die von den Straßenmeistereien übernommen wurden.

10.30: Die freiwilligen Feuerwehren Schermcke, Ampfurth und Seehausen sind um 9.20 Uhr ausgerückt, da bei Schermcke Richtung Seehausen ein Baum auf die Straße umgestürzt ist, teilt Andreas Erhardt der freiwilligen Feuerwehr Oschersleben mit.

9.30: In der Einheitsgemeinde Sülzetal ist in einigen Orten seit nachts um 1 Uhr der Strom ausgefallen.

9.00: Ein Baum ist zwischen Schermcke und Altbrandsleben auf die Fahrbahn gestürzt. Die Feuerwehren Schermcke und Altbrandsleben mussten gegen 6.40 Uhr ausrücken.

8.50: Kaum waren die Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr Flechtingen nach einem Sturmeinsatz wieder in ihrem Geräthaus angekommen, heulten erneut die Sirenen. Kurz nach 5 Uhr krachte ein Baum auf die vielbefahrene Landstraße 25 in Richtung Altenhausen. Auch hier hatten die Autofahrer großes Glück, dass niemand zu Schaden kam. Zwei Pkw kamen gerade noch rechtzeitig zum Stehen. Es bleibt gefährlich

Die Feuerwehr im Landkreis Börde musste gegen 4 Uhr ausrücken, um einen umgestürzten Baum von der L43 zwischen Behnsdorf und Flechtingen zu räumen. Foto: Matthias Strauß

8.30: Nach und nach melden Fahrzeugführer blockierte Straßen. So musste die Feuerwehr im Landkreis Börde gegen 4 Uhr ausrücken, um einen umgestürzten Baum von der L43 zwischen Behnsdorf und Flechtingen zu räumen. Ein Lkw-Fahrer hatte die Polizei alarmiert. Mit seinem Sattelzug kam er rechtzeitig zum Stehen.

8.15: Eine Straßenlaterne ist in der Nacht, laut Pressesprecher Andreas Erhardt der freiwilligen Feuerwehr Oschersleben gegen 3.45 Uhr auf ein parkendes Auto in Oschersleben aufgrund des Sturmes gefallen. Die Feuerwehren Oschersleben und Hornhausen mussten ausrücken.

8.00: Der Sturm sorgt am Donnerstagmorgen (17. Februar) in Sachsen-Anhalt mit Beginn des Berufsverkehrs für erhebliche Verkehrsbehinderungen. Bereits um 2.30 Uhr musste die Feuerwehr, laut Polizei, in der Börde ausrücken, um einen umgekippten Baum zwischen Weferlingen und Seggerde zu beseitigen.