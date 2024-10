In Altenhausen proben 80 Kinder und Jugendliche vom Sinfonischen Musikschulorchester Sachsen-Anhalt. Sie wollen ihr Publikum am Sonnabend, 12. Oktober, bei einem Konzert in Halle/Saale verzaubern.

Altenhausen - Ein magischer Mix aus klassischer Musik und fröhlichen Stimmen liegt in der Luft. Das Schloss ist nicht etwa das Alnwick Castle in Northumberland, das die Kulisse für die Zauberschule Hogwarts bot, sondern es ist ein nicht weniger herrschaftliches Hotel mitten in Altenhausen.

Als eine Art Zauberlehrlinge proben 80 Kinder und Jugendliche des Sinfonischen Musikschulorchesters von Sachsen-Anhalt hinter den dicken Mauern des Event- und Ferienzentrums für ein großes Abschlusskonzert. Auf dem Weg dahin fliegen sie nicht wie Harry Potter auf dem Besen oder reiten mit Ponys über den Hof. Nein! Die jungen Musiker tragen mit Stolz und voller Vorfreude ihre Instrumente zu den Proben. „Das Besondere an den Ferien des Musikschulorchesters ist, dass man erst hier die Noten bekommt. Das heißt, man muss keine Angst haben, dass alle anderen zuvor die Stücke schon geübt haben. Alle haben die gleichen Voraussetzungen. Wir üben dann gemeinsam. Keiner wird ausgeschlossen und alle haben ganz viel Spaß“, erklärt Fanny Schönhardt. Sie spielt Geige und ist die Konzertmeisterin.

Intensive Proben

Den Zauberstab oder besser den Dirigentenstab schwingt Alexander Ramm. Er ist seit über zehn Jahren der Leiter des Sinfonischen Musikschulorchesters, das von allen liebevoll „Smo“ genannt wird.

Die Schülerinnen und Schüler im Alter von 11 bis 20 Jahren kommen aus 20 Musikschulen im Land Sachsen-Anhalt und zaubern mit ihren Instrumenten. „Geprobt wird in einer intensiven Phase zwei Mal im Jahr. Auch diesmal sind es ganz schwierige Stücke", erklärt Christian Reineke, Geschäftsführer des Landesverbandes der Musikschulen Sachsen-Anhalt, der Träger des Orchesters ist.

Nach Reinekes Ausführungen sei das Orchester ein großer sinfonischer Klangkörper, der von den meisten Musikschulen allein nicht gestemmt werden könne. Aus diesem Grund gibt es dieses Orchester schon seit 1997.

Musikalischer Familienurlaub

Von früh bis spät wird mit sichtlich viel Spaß in der Gemeinschaft geprobt. „Es ist viel Arbeit, aber wenn es Spaß macht, fühlt es sich an wie Ferien“, verrät Ramm. Die Kinder bezeichnen die Woche als einen musikalischen Familienurlaub. Gleich ist es soweit. Schüler zaubern bei der Gesamtprobe im Beisein von elf Tutoren in der Scheune wundervolle Musik. „Wir freuen uns meist schon das ganze Jahr auf diese Woche“, sagt Fanny Schönhardt. „Die Umgebung rund um das Schloss ist schön. In der Freizeit gehen wir oft zu den Pferden, die zum Ponyschloss gehören“, ergänzt der Dirigent.

Zu hören sein wird in Halle unter anderem ein Orchesterwerk von Walter Sear, seines Zeichens Toningenieur, Musiker und Komponist. Es ist ursprünglich eine Sonate für Tuba und Klavier. Dieses Stück wurde für ein sinfonisches Orchester arrangiert. Es wird nun zum Jahr der Tuba gespielt. Die Tuba wurde nämlich vom Landesmusikrat zum Instrument des Jahres bestimmt. Stolz ist der Dirigent, dass das Orchester mit Frerik Weigelt einen ganz tollen Tubisten in seinen Reihen hat. Der 14-jährige Schüler ist zum zweiten Mal beim musikalischen Familienurlaub dabei. Er bekommt Unterricht in der Musikschule „Kurt Weill“ in Dessau-Roßlau. Frerik wird als Höhepunkt des Konzertes den Solo-Part spielen.

Frerik Weigelt spielt im Orchester auf seiner Tuba den Solo-Part. Foto: Anett Roisch

Auf die Idee, Tuba zu spielen, kam der Junge durch seine Schwester, die ein Musikgymnasium in Berlin besucht. „Ich mag die Gemeinschaft bei den Proben, aber auch in der Freizeit“, betont der Junge und packt seine Tuba aus.

„Altenhausen ist ein besonderer Ort für uns. Es ist ein verwunschenes Schloss. Perfekt können wir hier eine Harry-Potter-Suite, die von zwei Mitgliedern des Smo bearbeitet wurde, spielen“, erklärt Ramm und verrät, dass das Schlossgespenst beim Proben ganz sicher zuhöre.

Freunde aus Spanien dabei

Auch junge Musiker aus Spanien werden zu hören sein. Schüler des Musikschulorchesters von Sachsen-Anhalt waren im Herbst des letzten Jahres in Altea. Im Gegenzug sind jetzt zehn spanische Schülerinnen und Schüler zum gemeinsamen Proben nach Altenhausen gekommen. „Die Kooperation mit der Schule in Spanien ist eine Besonderheit“, sagt Reineke.

Ein Dankeschön geht an den Förderverein des Musikschulorchesters, der unter anderem die Konzertreisen zum internationalen Jugendaustausch unterstützt.

Das Konzert wird am Sonnabend, 12. Oktober, um 18 Uhr in der Georg-Friedrich-Händel-Halle in Halle/Saale aufgeführt. Zuvor müssen Plätze beim Landesverband unter Telefon 0391/7272780 reserviert werden. Der Eintritt ist frei.