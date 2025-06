Tragisch-tödlicher Vorfall in Magdeburg: Nach der Vollbremsung einer Straßenbahn ist ein Mann aus seinem Rollstuhl in den Fahrgastraum gekippt - und später im Krankenhaus verstorben. Gibt es einen Zusammenhang?

Nach einem Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem Auto ermittelt die Polizei. Ermittelt wird auch, ob der Tod eines Rollstuhlfahrers mit der Kollision in Verbindung steht.

Magdeburg - Der Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem Auto in Magdeburg an sich war schon tragisch und folgenreich genug. Nun müssen Ermittlungen klären, ob der Tod eines Rollstuhlfahrers damit in Zusammenhang steht. Der Mann saß im Fahrgastraum und kippte aus seinem Rollstuhl, weil der Straßenbahnfahrer eine Vollbremsung auslösen musste.