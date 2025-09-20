GLEICH LIVE
Superfood aus Japan Matcha Latte in der Börde: Ein Trend, der noch auf sich warten lässt
In Berlin, Hamburg oder Magdeburg gehört es auf jeder Getränkekarte schon dazu. In der Börde sucht man noch fast vergeblich nach dem Trendgetränk des Sommers. In manchen Cafés gibt es ihn aber doch.
20.09.2025, 18:00
Haldensleben - Matcha ist kein neues Modegetränk, sondern hat eine lange Geschichte. Ursprünglich aus China stammend, fand das fein gemahlene Grünteepulver seinen Weg nach Japan und wurde dort zu einem zentralen Bestandteil der Teezeremonie. Aktuell wird das asiatische Kult-Getränk aber zum Trend.