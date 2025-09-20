weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Haldensleben
    4. >

  4. Superfood aus Japan: Matcha Latte in der Börde: Ein Trend, der noch auf sich warten lässt

GLEICH LIVE
Syntainics MBC testet Alba Berlin - hier sehen Sie das Spiel am Samstag im Livestream
Syntainics MBC testet Alba Berlin - hier sehen Sie das Spiel am Samstag im Livestream

Superfood aus Japan Matcha Latte in der Börde: Ein Trend, der noch auf sich warten lässt

In Berlin, Hamburg oder Magdeburg gehört es auf jeder Getränkekarte schon dazu. In der Börde sucht man noch fast vergeblich nach dem Trendgetränk des Sommers. In manchen Cafés gibt es ihn aber doch.

Von Sophie-Charlott Weiß 20.09.2025, 18:00
Gina Neumann, Mitarbeiterin im Café „Kleine Auszeit“ in Wolmirstedt, serviert einen Matcha Latte.
Gina Neumann, Mitarbeiterin im Café „Kleine Auszeit“ in Wolmirstedt, serviert einen Matcha Latte. Foto: Sophie-Charlott Weiß

Haldensleben - Matcha ist kein neues Modegetränk, sondern hat eine lange Geschichte. Ursprünglich aus China stammend, fand das fein gemahlene Grünteepulver seinen Weg nach Japan und wurde dort zu einem zentralen Bestandteil der Teezeremonie. Aktuell wird das asiatische Kult-Getränk aber zum Trend.