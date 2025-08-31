Drei Tage Ausnahmezustand in der Altstadt: Von mitreißenden Beats bis zu einer magischen Unterwasserwelt – das Altstadtfest in Haldensleben überrascht mit Vielfalt, Stimmung, vielen Musikern, Tänzern und Gänsehautmomenten.

Haldensleben feiert ausgelassen: Die schönsten Momente vom Altstadtfest - mit vielen Fotos

Die vier Musiker von The Real Donkeybeat aus Haldensleben und Magdeburg begeisterten die Besucher des Altstadtfestes am Sonnabendabend auf dem Hagentorplatz mit stampfenden Beats, mitreißenden Songs aus ihrem Repertoire, das von Bob Dylan bis zu Daft Punk reicht.

Haldensleben - Drei Tage lang wurde Haldensleben beim 32. Altstadtfest zur pulsierenden Feiermeile: Auf dem Hagentorplatz sorgte die heimische Band Donkeybeat mit ihrem Mix aus Folk, Blues, Skiffle und Bluegrass für ausgelassene Stimmung.

Junge Künstler vom OK-live Ensemble Barleben-Wolmirstedt während ihres Bühnenauftritts. Foto: Thomas Lein

Auf zahlreichen Bühnen bot sich ein mitreißendes Musikprogramm – von treibendem Techno über tanzbaren Folk, groovigen Swing und HipHop bis hin zur kraftvollen Klassik des Landespolizeiorchesters – es war für jeden Besucher etwas dabei.

"Black Rosie" spielte Songs von AC/DC. Foto: Anett Roisch

Mit einem Feuer aus Leidenschaft heizte die Band "Black Rosie" dem Publikum am Freitagabend mit ihrem Repertoire " The Best Female Tribute to AC/DC " ein.

DJane "Aura Kamikura". Foto: Thomas Lein

Die Haldensleber DJane "Aura Kamikura" legte auf dem Alten Friedhof auf und brachte die Menge mit Techno-Beats zum Tanzen.

Die Liebe der Frauen-Band zu den Songs von AC/DC griff auch auf die Fans über. Foto: Anett Roisch

Besonderen Spaß hatten die Kinder mit Trampolinspringen, Seifenblasen und einem fröhlichen Mitmach-Theater.

Die Karate Abteilung des HSC "Shinchido". Foto: Thomas Lein

Auch die Karate Abteilung des HSC "Shinchido" zeigte beim Altstadtfest ihr Können.

Die Kinder der Musical-AG der Grundschule „Erich Kästner“ jubeln, denn sie haben das Böse besiegt. Foto: Anett Roisch

Mit Mut, Witz und ganz viel Talent brachten Kinder der Musical-AG der Grundschule "Erich Kästner" am Sonntagnachmittag das Stück „Revolte in der Schule“ auf die Bühne des Khepera-Vereins. Ein hochbegabtes Mädchen stellte sich mutig gegen Ungerechtigkeit – und riss ihre gesamte Klasse samt Lehrerin Fräulein Honig (gespielt von Helena Weihe) beim Aufstand gegen die bösartige Schuldirektorin Agatha Knüppelkuh (Sophia Müller) mit.

Gemeinsam tanzten, sangen und spielten sich die Mitglieder des Ensembles in die Herzen des Publikums. Die Kinder glänzten mit echtem Können – und ernteten tosenden Applaus.

„Winkel 47“ spielte auf dem Hagentorplatz. Foto: Anett Roisch

Die Band „Winkel 47“ mit Pianist Steffen Jacobs (v.l.) aus Bregenstedt, Gitarrist und Sänger Ulrich Ueckert sowie Sängerin und Gitarristin Ulrike Höfer aus Calvörde, Schlagzeuger André Böttcher aus Bregenstedt und Bassist Ottmar Schmicker aus Klüden begeistert mit handgemachter, leidenschaftlicher Rockmusik, die das Publikum mitreißt und jeden Auftritt zu einem unvergesslichen Erlebnis macht.

Fans der Band "Winkel 47" hatten viel Freude an der handgemachten Musik. Foto: Anett Roisch

Auf dem Hagentorplatz feierten am Sonnabendnachmittag diese Damen die Musik der Band "Winkel 47".

Groß war das Gedränge, als Sänger Max Giesinger mit seiner Band am Sonnabend auf dem Haldensleber Marktplatz seine erfolgreichsten Lieder spielte. Foto: Anett Roisch

Als Star-Act wurde in diesem Jahr Max Giesinger mit seiner unverkennbaren Stimme am Sonnabend auf der Marktbühne begrüßt. Der Sänger und Songwriter begeisterte mit gefühlvollen Hits wie „80 Millionen“ und seiner charismatischen Bühnenpräsenz.

Tausende Besucher strömen jedes Jahr zum Altstadtfest in Haldensleben: Auch Saskia, Marie, Lina feierten mit. Foto: Thomas Lein

Viele kreative Ideen und Aktionen von Vereinen und Initiativen machten das Fest zu einem echten Bürgerfest – bunt, vielfältig und attraktiv für Gäste aus der ganzen Region und darüber hinaus.

Die Waschweiber servierten den Gästen Kaffee und Sekt. Foto: Anett Roisch

Die Waschweiber von der Theatergruppe aus Groß Ammensleben: Mechthild Winkler (v.l.), Hildburg Kaufmann und Monika Bednarz servierten den Gästen besondere Köstlichkeiten.

Besucher infomieren sich beim Forschungsinstitut für Sinn & Unsinn. Foto: Thomas Lein

Lucas aus Süplingen und Emil aus Haldensleben haben sichtlich Spaß beim Altstadtfest. "Cool ist es, dass wir mit unseren Freunden von einer Bühne zur anderen ziehen können", sind sich die Jungen einig.

Lucas (l.) und Emil spielten auf den Luftgitarren. Foto: Anett Roisch

Am Sonnabend brachte Stargast Max Giesinger die Bühne vor dem Rathaus zum Kochen, während Tausende fröhlich das Leben feierten.

Ein Blick von oben auf den Marktplatz, wo am Sonnabend auch Stargast Max Giesinger für das Publikum spielte. Foto: Thomas Lein

Jasmin Konrad und Dustin Müller aus Haldensleben fanden mit Star Wars Baby Yoda beim Fest einen neuen außerirdischen Freund.

Jasmin Konrad und Dustin Müller nehmen Baby Yoda mit nach Hause. Foto: Anett Roisch

Das Altstadtfest ist ein beliebter Treff von Menschen der Region und darüber hinaus. Viele ehemalige Stadtbewohner nutzten das Fest, um alte Freunde wieder zu treffen.

Auf dem Hagentorplatz amüsierte sich das Publikum drei Tage lang. Foto: Anett Roisch

Ein echter Höhepunkt wartete auf dem Alten Friedhof: Der Verein „Khepera“ hatte dort eine magische Unterwasserwelt erschaffen, in der Musik, Lichter, fantasievolle Kulisse und Cocktails selbst König Neptun aus den Tiefen lockten.

Zwischen Klangwellen, farbenfrohen Begegnungen und kreativen Strömungen wurde die Vielfalt und das Miteinander gefeiert. Foto: Anett Roisch

Tief unten, wo Licht sich in Farben bricht und Klänge wie Geschichten schweben, begann die Reise: Khepera tauchte mit den Gästen in die geheimnisvolle Welt unter der Oberfläche ein.

"The Dropdown Menu". Foto: Thomas Lein

Die fünfköpfige Band "The Dropdown Menu" präsentierte auf der Bühne einen Mix aus Trip-Hop, Soul, Rock und House.