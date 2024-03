Unter dem Aufruf „Die Börde braucht dich“ haben sich rund 60 Unternehmen aus dem Landkreis Börde bei einer Ausbildungsmesse in Haldensleben vorgestellt. Darunter waren unter anderem Intel, Hermes und IFA.

Ausbildungsbörse in Haldensleben

Der 15-jährige Luzian aus Barleben spaziert via VR-Brille visuell durch eine Produktionsstätte des Chip-Herstellers Intel im Ausland.

Haldensleben. - Nach der Schule den für sich passenden Beruf zu finden, ist oft nicht einfach. Auch Lasse ist sich noch nicht sicher, was er später einmal beruflich machen möchte. Es solle auf jeden Fall etwas Technisches sein, sagt der 15-Jährige aus Klein Ammensleben. Eine gute Gelegenheit, sich über die vielfältigen Möglichkeiten im Landkreis Börde zu informieren, bietet die jährliche Ausbildungsbörse in den Berufsbildenden Schulen in Haldensleben.

Adrian und seine Mutter Nina Lippelt informieren sich am Stand von Hermes Systeme Oschersleben bei Geschäftsführer Stefan Zydorek über mögliche Ausbildungsberufe. Foto: Vivian Hömke

Unter dem Motto „Die Börde braucht dich“ haben sich dort am Sonnabend rund 60 ausbildende Unternehmen aus dem Landkreis vorgestellt, darunter namhafte Großkonzerne wie Hermes, Intel, Hello Fresh oder IFA, aber auch zahlreiche mittelständische Unternehmen sowie Kleinbetriebe. Auch die Uni Magdeburg, Feuerwehr und Polizei waren vertreten.

Lasse (links) kam unter anderem mit seiner Mutter zur Ausbildungsbörse. Halt machte er auch am Stand von der Harry-Brot GmbH aus dem Sülzetal. Foto: Vivian Hömke

Die Agentur für Arbeit hatte dazu gezielt junge Menschen aus der Börde und auch aus Magdeburg eingeladen, sagt Steffen Kellner vom Arbeitgeber-Service. „Die Besucher können direkte Gespräche auf Augenhöhe führen und eine Vorstellung davon bekommen, was für eine Firma es ist und was sie ausbildet“, erklärt er. Zwischen 200 und 300 Besuchern erwarteten die Veranstalter, zu denen neben der Agentur für Arbeit auch das Jobcenter und die Berufsbildenden Schulen selbst gehören. Viele Jugendliche kamen wie Lasse in Begleitung eines Elternteils.

Bei der regionalen Ausbildungsbörse an der Berufsbildenden Schule in Haldensleben stellen sich jedes Jahr zahlreiche Firmen vor. Foto: Vivian Hömke

Laut Arbeitsagentur gab es in der Börde zuletzt 672 Bewerber auf 798 betriebliche Ausbildungsstellen. Auf 100 Ausbildungsstellen kommen demnach 84 Bewerber.