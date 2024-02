Mensa für Schule Calvörde: Nach Anstrich kommt Leben in die Bude

Ingrid Quatz und Thomas During sind nicht nur ein Ehepaar, sondern auch beim Malern ein Team. Ehrenamtlich hat das Paar den Religionsraum und die Küche des Gemeindehauses der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde renoviert. Ab dem 11. März sollen in den Räumlichkeiten die Kinder und Jugendlichen der Sekundarschule „Brüder Grimm“ ihr Mittagessen einnehmen.

Calvörde. - Tief tauchen Ingrid Quatz und Thomas During die Pinsel und Rollen in die Farben. Das Ehepaar aus Wolfsburg renoviert ehrenamtlich Gemeinderäume auf dem Areal der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde in Calvörde.