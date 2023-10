Millionengrab oder Zukunftschance: Was wird aus dem Innovationszentrum in Haldensleben?

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Althaldensleben. - Am Innovationszentrum „Inn Composites“ in Althaldensleben scheiden sich die Geister. Während es die einen für ein wirtschaftlich wichtiges Signal halten, dass es das Forschungs- und Entwicklungszentrum in der Stadt gibt, kritisieren es die anderen als Haus, das angeblich zu viel kostet und dafür kaum Nutzen bringt. Bald könnte es Neuigkeiten geben, was die Zukunft des Gebäudes angeht. Denn die Zweckbindung dafür läuft zeitnah aus.