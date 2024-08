Beim Altstadtfest in Haldensleben ist der neue Stadtmeister gekürt worden. Bei einem spaßigen Wettbewerb sind die Ortsteile gegeneinander angetreten.

Altstadtfest in Haldensleben

Haldensleben. - Die Stadt hat ihren neuen – und in diesem Falle alten – Stadtmeister gefunden. In einem unterhaltsamen Wettbewerb sind im Rahmen des Altstadtfestes am Sonnabend insgesamt fünf Teams aus Süplingen, Wedringen, Uthmöden und Haldensleben-Stadt auf dem Marktplatz gegeneinander angetreten.