Vom Schwanenteich aus ziehen 80 Wanderer durch die verschneite Landschaft begleitet von Musik, Rätseln und heißen Getränken. Die erste Grünkohlwanderung des „Treffpunkt Olln“ wurde zum vollen Erfolg – mit frisch gekrönten Grünkohlkönigen und Plänen für weitere Veranstaltungen.

Die erste Grünkohlwanderung durch Althaldensleben wurde trotz Eiseskälte durch die Organisation des „Treffpunkt Olln“-Teams eine herzerwärmende Veranstaltung.

Althaldensleben - Der Schwanenteich war der Startpunkt. Von dort aus machten sich 80 Wanderer aus Althaldensleben auf eine knapp sechs Kilometer Runde entlang am Kloster und des Steinbruchs auf den Weg bis es zur Stärkung und zum Aufwärmen in den Palms Bier Pub ging. Trotz der winterlichen Kälte zogen die Haldensleber in dicken Schuhen mit Schlitten und Bollerwagen durch den Schnee. Es wurde sich nicht nur ausgetauscht sondern auch getanzt, gesungen, Tee getrunken und gerätselt.

Das erste Mal organisierte die Eigeninitiative „Treffpunkt Olln“ die Grünkohlwanderung. Die Idee dazu kam den fünf Initiatoren kurz nach Neujahresbeginn. „Wir wollen Olln wieder lebendiger machen“, erklärt Janine Bauer. Für die musikalische Unterhaltung unterwegs sorgte Joel Gandert, der Lieder wie „Kleine Kneipe“ von Peter Alexander sang oder auch Roland Kaiser Songs auf dem ausgiebigen Spaziergang anstimmte.

Besonders glänzen konnte Christa Krüger mit ihrem Wissen beim Outdoor-Quiz. Sie wurde Althaldenslebens erste Grünkohlkönigin. Zum König wurde Oliver Ahrend gekrönt. Für das fünfköpfige Organisationsteam war die erste Wanderung ein voller Erfolg. Für dieses Jahr sind einige weitere Veranstaltungen geplant. So auch eine Neuauflage des Schlagergottesdienstes in der Simultankirche, am Sonntag, 26. April. „Wirklich alle sind dazu eingeladen“, sagte das „Treffpunkt Olln“-Team mit großer Vorfreude.