Mit Video: Hotel in Haldensleben - Von Sky Du Mont am Telefon bis zum Rauswurf von Tic Tac Toe

Haldensleben - Wie ist es, wenn man ans Telefon geht und jemand sagt: „Hallo, hier ist Sky Du Mont, ich würde gerne ein Zimmer bei Ihnen reservieren"? „Im ersten Moment wollte ich antworten: Und ich bin der Kaiser von China, weil ich das für einen Scherz hielt. Aber dann erkannte ich die Stimme“, erinnert sich Roman Behrens. Gemeinsam mit seinem Bruder Daniel betreibt der Haldensleber das Hotel Behrens. Und das gibt es seit 30 Jahren. In dieser Zeit hat die Familie viel erlebt.

Stars zu Besuch im Hotel und Restaurant Behrens in Haldensleben. (Kamera: Julia Schneider, Schnitt: Bernd Stiasny)

Denn das Haus mit Restaurant ist nicht nur eines, in dem Hochzeiten und Geburtstage gefeiert werden oder die Schwiegermutter bei ihrem Besuch untergebracht wird. Auch die meisten Stars und Sternchen, die Haldensleben für Lesungen, Auftritte beim Altstadtfest oder andere Kulturveranstaltungen besuchen, kommen dort unter. Davon zeugen nicht nur zwei prall gefüllte Gästebücher mit Autogrammen, Widmungen und Fotos. In einer großen Regalwand finden sich außerdem zahlreiche signierte Bücher von Autoren, die bereits im Hotel geschlafen haben.

Hotel Behrens in Haldensleben: Zu jedem Gast eine Anekdote parat

Hera Lind ist da zu finden, Joe Bausch, Guido Knopp und Katrin Weber, Mark Benecke, Mo Asumang, Petra Gerster oder auch Gunter Emmerlich, der erst kürzlich Haldensleben besucht hat. Wenn die Behrens-Brüder alle mehr oder weniger berühmten Menschen aufzählen wollten, die sie schon bei sich begrüßen durften, würde es Stunden dauern. Und das auch, weil es zu fast jedem Gast eine Anekdote zu erzählen gibt.

Tief beeindruckt haben Roman Behrens beispielsweise zwei Besuche des mittlerweile verstorbenen Schauspielers Hardy Krüger. Der international gefeierte Filmstar hatte sich und seine Frau per Fax angemeldet. „Er war äußerst interessiert an allem, auch an Haldensleben“, verrät Roman Behrens.

So hatte Hardy Krüger die Stadt zum ersten Mal besucht, als gerade der Marktplatz saniert wurde. Bei seinem zweiten Aufenthalt habe er bemerkt, dass auf dem neu gestalteten Markt etwas fehlte. „Er wollte wissen, wo das DDR-Kunstwerk ist, das da vorher noch stand. Ich wusste nicht gleich, was er meint, und musste erstmal recherchieren“, erzählt Roman Behrens über eine kleine Skulptur, die heute vor dem Polizeirevier zu finden ist.

Tic Tac Toe wurden in Haldensleben aus dem Hotel geworfen

Sowieso seien es meist die „ganz Großen“ gewesen, die am freundlichsten, interessiertesten und bescheidensten waren. Unmöglich hätten sich eher die „Möchtegern-Stars“ benommen, sagt Roman Behrens und erinnert sich an drei Sängerinnen, die seine Mutter vor die Tür gesetzt hat. „Als Tic Tac Toe hier zum Altstadtfest waren, haben sie eine Nacht bei uns verbracht. Zwei weitere sollten folgen, aber das hat meine Mutter damals unterbunden und die Damen rausgeworfen“, sagt Roman Behrens und lacht.

Er war es, der kurz vor der Wende gern ein Hotel in Haldensleben eröffnen wollte. Das Vorhaben scheiterte jedoch an den DDR-Vorgaben – als Privatmensch war das damals undenkbar. Es folgte eine Ausbildung als Hotelfachmann, dann eröffneten Roman und Daniel Behrens zunächst ein Restaurant in Helmstedt.

Das Hotel Behrens wurde am 12. März 1993 von den Eltern der beiden in Haldensleben eröffnet. Dafür wurde das Wohnhaus der Familie komplett umgebaut, viele der Arbeiten verrichteten Vater und Söhne in Eigenleistung. Später wurde die benachbarte Villa dazu gekauft, um auch den Restaurantbetrieb zu gewährleisten.

30 Jahre Hotel Behrens: Die Entwicklung der Großunternehmen mit begleitet

Zu den ersten Gästen gehörten viele Architekten, die damals an dem Bau von „Otto“ an der Hamburger Straße beteiligt waren. Heute arbeiten bei dem Nachfolger Hermes Fulfilment in Haldensleben 4000 Menschen. Die Familie Behrens hat die Ansiedlung verschiedener Großunternehmen in Haldensleben nach der Wende indirekt mit begleitet, denn wichtige Bauleute und Chefs von Otto, Euroglas, Geberit und vielen mehr gingen in den Bau- und Übernahmephasen bei ihnen ein und aus.

Für Roman Behrens sind es nicht nur die Stars, an die er sich gerne erinnert. „Es gibt Haldensleber, die haben hier ihre Einschulung gefeiert und später begrüßten wir sie zur Hochzeit. Es ist einfach etwas Besonderes, dass wir Teil vieler Geschichten sein dürfen“, sagt der Hotelier. Es müssen also nicht immer Jürgen Drews, die Wildecker Herzbuben oder Musiker von Uriah Heep sein, die im Gedächtnis bleiben. Sie alle wohnten aber auch schon im Hotel Behrens, das die beiden Brüder 2008 von ihren Eltern übernahmen.

Hotel Behrens hat sich mit Whisky-Bar etabliert

Es gibt dort in diesem Jahr noch ein Jubiläum zu feiern: Seit 20 Jahren pflegt das Hotel Behrens nun eine Whisky-Leidenschaft. Und das ist ein echtes Understatement, hat sich das Hotel unter Whisky-Kennern doch weit über Deutschlands Grenzen hinaus einen Namen gemacht. Regelmäßig finden hier Whisky-Dinner, Tastings und auch Whisky-Festivals statt. Seit 2015 ist das Hotel durchgehend im Whisky-Guide Germany als eine von Deutschlands Top-Whisky-Bars gelistet.

In diesem Jahr ist es außerdem ein offizieller Partner der Scotch Malt Whisky Society aus Edinburgh in Schottland geworden. Kein Wunder ist es deshalb, dass neben dem hauseigenen Bier, das es schon viele Jahre gibt, zum 30-jährigen Bestehen in diesem Jahr ein eigener Whisky destilliert wurde. In diesem Sommer ist zudem ein besonderes Tasting im Salonwagen der Harzer Schmalspurbahnen geplant, mit denen ebenfalls eine Kooperation angestrebt wird.

Und: Wenn bald einige der 19 Hotelzimmer umgestaltet werden, soll auch ein Whisky-Zimmer entstehen. Auch dort können dann wieder Gäste unterkommen, bekannte oder unbekannte, die die Hotelchefs ganz bestimmt in Erinnerung behalten.