Zwischen Kaufland und Takko wird wieder eingeräumt: Auf der seit Ende 2025 leerstehenden Fläche entsteht ein neuer Markt, der Mitte März eröffnet und das Gewerbegebiet in Haldensleben um eine weitere Einkaufsadresse ergänzt.

Nach Deichmann-Aus: Neuer Markt zieht in die Friedrich‑Schmelzer‑Straße ein

Die Deichmann-Filiale in Haldensleben wurde Ende 2025 nach 30 Jahren geschlossen.

Haldensleben - In der Friedrich‑Schmelzer‑Straße tut sich etwas: Hinter den Schaufenstern auf der seit Ende 2025 leeren Ladenfläche zwischen Kaufland und dem Bekleidungsgeschäft Takko wird eingeräumt, Regale werden bestückt, Kartons ausgepackt. In wenigen Tagen soll hier ein neuer Markt an den Start gehen.