Warnweste, Polizeikelle, Messgerät: Am Tivoli-Platz in Gardelegen kontrollieren Beamte regelmäßig das Tempo. Ein Vormittag zwischen Prävention, Einsicht – und einem Verstoß.

Von Elisa Schulz 04.03.2026, 08:00
Geschwindigkeitskontrolle am Tivoliplatz in Gardelegen: Franziska Hotopp (vorn), Marc Burgack (hinten) und Lutz Richter (am Messgerät) kontrollieren den Verkehr.
Gardelegen. - Seit halb neun stehen die Polizisten am Tivoli-Platz in Gardelegen bereit, um Rasern den Kampf anzusagen. Zu dritt sind sie an diesem Vormittag vor Ort und warten – gegenüber der Lebenshilfe – auf all diejenigen, die das 30er-Schild nicht allzu ernst nehmen.