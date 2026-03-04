Warnweste, Polizeikelle, Messgerät: Am Tivoli-Platz in Gardelegen kontrollieren Beamte regelmäßig das Tempo. Ein Vormittag zwischen Prävention, Einsicht – und einem Verstoß.

Geschwindigkeitskontrolle am Tivoliplatz in Gardelegen: Franziska Hotopp (vorn), Marc Burgack (hinten) und Lutz Richter (am Messgerät) kontrollieren den Verkehr.

Gardelegen. - Seit halb neun stehen die Polizisten am Tivoli-Platz in Gardelegen bereit, um Rasern den Kampf anzusagen. Zu dritt sind sie an diesem Vormittag vor Ort und warten – gegenüber der Lebenshilfe – auf all diejenigen, die das 30er-Schild nicht allzu ernst nehmen.