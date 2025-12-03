Schwere Brandstiftung in Haldensleben Nach doppeltem Brand in Mehrfamilienhaus: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

An zwei aufeinanderfolgenden Tagen hat es in einem Mehrfamilienhaus auf dem Süplinger Berg in Haldensleben gebrannt. Mehr als 80 Anwohner wurden evakuiert. Nun hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen.