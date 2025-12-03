Schwere Brandstiftung in Haldensleben Nach doppeltem Brand in Mehrfamilienhaus: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest
An zwei aufeinanderfolgenden Tagen hat es in einem Mehrfamilienhaus auf dem Süplinger Berg in Haldensleben gebrannt. Mehr als 80 Anwohner wurden evakuiert. Nun hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen.
Aktualisiert: 03.12.2025, 15:16
Haldensleben - Eine Anwohnerin hört einen lauten Knall, kurz danach steht am Dienstag (2. Dezember) der Keller eines Mehrfamilienhauses im Waldring in Haldensleben lichterloh in Flammen. Bereits am Vortag hatte es an gleicher Stelle gebrannt. Inzwischen hat die Polizei den mutmaßlichen Brandstifter verhaftet.