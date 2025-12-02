Schon wieder hat es in Haldensleben gebrannt: Am zweiten Tag in Folge steht ein Keller am Waldring in Flammen. Diesmal werden Anwohner aus mehreren Hauseingängen evakuiert.

Haldensleben - Auf dem Süplinger Berg in Haldensleben hat es am zweiten Tag in Folge gebrannt. Wegen eines Kellerbrandes war die Feuerwehr bereits am Montagvormittag (1. Dezember) zum Waldring ausgerückt. Am Dienstag stand ein Keller im gleichen Hauseingang erneut in Flammen.