Rechtsradikales Symbol an Ladentür Nach Feuer in Haldensleber Geschäftshaus: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und Hakenkreuz-Schmiererei

Im Handyladen in der Haldensleber Hagenstraße hat es gebrannt. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und eines angebrachten verfassungswidrigen Symbols. Jetzt gibt es Details zum Vorfall und einen Zeugenaufruf.