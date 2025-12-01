weather wolkig
Rechtsradikales Symbol an Ladentür Nach Feuer in Haldensleber Geschäftshaus: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und Hakenkreuz-Schmiererei

Im Handyladen in der Haldensleber Hagenstraße hat es gebrannt. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und eines angebrachten verfassungswidrigen Symbols. Jetzt gibt es Details zum Vorfall und einen Zeugenaufruf.

Von Anett Roisch Aktualisiert: 01.12.2025, 13:05
Kriminaltechniker vermessen und fotografieren das verfassungswidrige Symbol an der Geschäftstür des Handyladens in der Hagenstraße in Haldensleben.
Kriminaltechniker vermessen und fotografieren das verfassungswidrige Symbol an der Geschäftstür des Handyladens in der Hagenstraße in Haldensleben. Foto: Anett Roisch

Haldensleben - Einige Tage nach dem Feuer in einem Geschäftshaus in der Hagenstraße gibt es erste Ergebnisse von der Polizei.