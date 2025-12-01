EIL:
Rechtsradikales Symbol an Ladentür Nach Feuer in Haldensleber Geschäftshaus: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und Hakenkreuz-Schmiererei
Im Handyladen in der Haldensleber Hagenstraße hat es gebrannt. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und eines angebrachten verfassungswidrigen Symbols. Jetzt gibt es Details zum Vorfall und einen Zeugenaufruf.
Aktualisiert: 01.12.2025, 13:05
Haldensleben - Einige Tage nach dem Feuer in einem Geschäftshaus in der Hagenstraße gibt es erste Ergebnisse von der Polizei.