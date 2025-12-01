weather wolkig
  4. Neues Geläut für das Wahrzeichen der Stadt: Größte Glocke für den Magdeburger Dom ist gegossen

Es ist vollbracht: In der Glockengießerei Grassmayr in Innsbruck ist die größte neue Glocke für den Magdeburger Dom gegossen worden.

Von Ivar Lüthe Aktualisiert: 01.12.2025, 12:59
Foto: Johannes Grassmayr

Magdeburg. - Es war ein historischer Moment: In der Glockengießerei Grassmayr im österreichischen Innsbruck ist am 28. November 2025 die größte neue Glocke für den Magdeburger Dom gegossen worden. Mit ihren 14 Tonnen ist die „Credamus“ die zweitgrößte Glocke Deutschlands.