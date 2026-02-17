Die Sporthalle Zollstraße in Haldensleben war wegen Sanierungsarbeiten mehr als vier Jahre geschlossen. Das hatte Folgen für die Sportvereine der Stadt. Vor allem die Handballer des HSV waren betroffen. Jetzt hat das Warten endlich ein Ende.

Nach jahrelanger Sperrung: Sporthalle in der Haldensleber Zollstraße wird wieder geöffnet

Nachdem die Halle in der Zollstraße jahrelang wegen, soll sie jetzt wieder Freigegeben werden.

Haldensleben - Mehr als vierJahre mussten die Handballer des HSV Haldensleben auf die Sporthalle in der Zollstraße für den Trainings- und Spielbetrieb verzichten. Jetzt hat das Warten endlich ein Ende. Am Donnerstag, 19. Februar, soll die Halle nach jahrelangen Sanierungsarbeiten wiedereröffnet und für die Nutzung freigegeben werden.