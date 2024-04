Mitarbeiter der Euroglas-Werke Haldensleben und Osterweddingen haben kürzlich an einer Tarifaktion teilgenommen und Löhne nach West-Niveau gefordert. Das scheint gefruchtet zu haben. Wie viel mehr Geld die Geschäftsleitung nun zahlen möchte.

Nach Protestaktion: Euroglas will Mitarbeitern in Haldensleben und Osterweddingen mehr Lohn zahlen

Glaswerke in der Börde

Tarifaktion bei Euroglas in Haldensleben führt zu zufriedenstellendem Ergebnis für Mitarbeiter und Gewerkschaft

Haldensleben. - Über 100 Mitarbeiter der beiden Euroglas-Werke Haldensleben und Osterweddingen hatten sich vor gut zwei Wochen vor dem Haldensleber Glaswerk getroffen. Dort wollten sie vor allem die Geschäftsführung auf sich aufmerksam machen, denn eine klare Forderung stand im Raum: Parallel zum Flächentarifvertrag Glas Ost wollten auch die Mitarbeiter an das Lohn-Niveau der Flächentarifverträge in den alten Bundesländern angeglichen, also „West-Lohn“ bekommen.