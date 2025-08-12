Nach zweiwöchiger Renovierung erstrahlen das Bistro und das Wobau-Bahnhofscenter in frischem Glanz. Neben einem neuen Anstrich gibt es auch ein neues gastronomisches Angebot.

Nach Renovierung: Bistro am Haldensleber Bahnhof mit neuem Angebot wieder geöffnet

Bernd Schauder (v.l.), Oliver Karte, Christian Schreiber und Detlef Koch schneiden die Torte zur Wiederöffnung des Bistros „Gleis 3“ an.

Haldensleben. - Neue Möbel, ein aufgefrischtes Ambiente und ein erweitertes gastronomisches Angebot erwarten die Haldensleber seit Anfang dieser Woche im Bistro „Gleis 3“ am Bahnhof. Wegen Renovierungsarbeiten waren das Bistro und das Wobau-Bahnhofscenter zwei Wochen lang geschlossen. Nach Abschluss der Arbeiten konnten die Türen am Montag wieder geöffnet werden.