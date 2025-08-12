„Gleis 3“ ist wieder geöffnet Nach Renovierung: Bistro am Haldensleber Bahnhof mit neuem Angebot wieder geöffnet
Nach zweiwöchiger Renovierung erstrahlen das Bistro und das Wobau-Bahnhofscenter in frischem Glanz. Neben einem neuen Anstrich gibt es auch ein neues gastronomisches Angebot.
12.08.2025, 18:15
Haldensleben. - Neue Möbel, ein aufgefrischtes Ambiente und ein erweitertes gastronomisches Angebot erwarten die Haldensleber seit Anfang dieser Woche im Bistro „Gleis 3“ am Bahnhof. Wegen Renovierungsarbeiten waren das Bistro und das Wobau-Bahnhofscenter zwei Wochen lang geschlossen. Nach Abschluss der Arbeiten konnten die Türen am Montag wieder geöffnet werden.