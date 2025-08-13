Mit digitalen Tools aus Berlin wollen die Stadtwerke Staßfurt die Wärmewende meistern.

Die Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der Stadtwerke Staßfurt.

Staßfurt - Heizkessel, Blockheizkraftwerke, Gas- und Dampfturbinenkraftwerk – das derzeitige Fernwärmenetz der Staßfurter Stadtwerke gleicht dem Unternehmen nach einem Potpourri unterschiedlicher Technologien und Energieträger. So steht der Versorger in Sachen einer zukunftsfähigen Wärmeversorgung vor großen Herausforderungen. Gemeinsam mit dem Unternehmen Kelvin Green aus Berlin will man die Digitalstrategie umsetzen – und die Ziele des Dekarbonisierungskonzepts erreichen.