Mehr Verkehrssicherheit am Schafanger Streit um Spiegel: Wie gefährlich ist die Kreuzung in Magdeburg wirklich?
Die Sicht vom Schafanger auf die Luisenthaler Straße in Magdeburg ist stark eingeschränkt.Ein Verkehrsspiegel könnte helfen – doch die Stadt lehnt den Vorschlag ab. Die Linke kritisiert die Entscheidung und fordert mehr Rücksicht auf Radfahrer und Anwohner.
Aktualisiert: 13.08.2025, 12:29
Magdeburg. - Die Sicht vom Schafanger auf die Luisenthaler Straße ist durch Kurven und Bebauung stark eingeschränkt. Ein Verkehrsspiegel könnte Abhilfe schaffen – doch die Stadtverwaltung sieht offensichtlich dafür keinen Bedarf.