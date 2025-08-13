Mehr Verkehrssicherheit am Schafanger Streit um Spiegel: Wie gefährlich ist die Kreuzung in Magdeburg wirklich?

Die Sicht vom Schafanger auf die Luisenthaler Straße in Magdeburg ist stark eingeschränkt.Ein Verkehrsspiegel könnte helfen – doch die Stadt lehnt den Vorschlag ab. Die Linke kritisiert die Entscheidung und fordert mehr Rücksicht auf Radfahrer und Anwohner.