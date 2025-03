Am 16. März wird der Landrat für die Börde gewählt. Drei Kandidaten bewerben sich um den Posten. Die Volksstimme stellt sie vor. Heute: Volker Lüderitz (Die Linke).

Colbitz/Haldensleben. - Als Professor für Gewässer- und Renaturierungsökologie liegen Volker Lüderitz (Die Linke) die Themen Natur- und Klimaschutz am Herzen. Der Colbitzer unterrichtet an der Hochschule Magdeburg-Stendal und ist mit seinen Studenten auch regelmäßig in der Börde zu wissenschaftlichen Untersuchungen und Exkursionen unterwegs.