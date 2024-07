Das Automobil-Zuliefer-Unternehmen Carcoustics in Haldensleben investiert derzeit Millionen in den Standort. Warum das nötig ist und welche Mitarbeiter dringend gesucht werden.

Carcoustics auf Erfolgswelle: Neue Jobs in Haldensleben - Firma baut für Mercedes und BMW

Automobil-Zulieferer in der Börde

Haldensleben. - Die Technologie ausbauen, die Produktion erhöhen, neue Mitarbeiter einstellen: All das hatte sich das Unternehmen Carcoustics am Standort Haldensleben im vergangenen Jahr auf die Fahnen geschrieben. Vor gut einem Jahr hatte der Zulieferer für die Automobilindustrie eine Spritzgussmaschine für 2,8 Millionen Euro in Betrieb genommen, um künftig andere Autoteile als noch zuvor produzieren zu können. Das war eine Art Modellversuch, der sich als erfolgreich erwies.