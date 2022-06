Neue Regel zur Quarantäne von Kontaktpersonen im Landkreis Börde

Zuletzt mussten Kontaktpersonen von nachweislich an Covid Erkrankten in der Börde nicht mehr in Quarantäne. Nun ändert sich das - allerdings gibt es verschiedene Ausnahmen.

Wer im Landkreis Börde einen positiven Corona-Test in den Händen hält, muss umgehend in Quarantäne. Doch wie sieht es mit den engen Kontaktpersonen aus?

Haldensleben - Wenn im Landkreis Börde jemand an Corona erkrankt ist, passiert momentan Folgendes: Entweder das Testzentrum oder der Arzt, der den Kranken per PCR-Test positiv getestet hat, meldet das dem Gesundheitsamt des Landkreises. Dieses sendet dann einen Quarantänebescheid an die positiv getestete Person, später gibt es einen Genesenennachweis per Post.