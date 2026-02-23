Die neue Tagespflege des Pflegeteams Haldensleben steht an zwei Tagen in der Woche ihren Gästen offen. Bald soll das Angebot noch erweitert werden.

Haldensleben - Ganz fertig ist die neue Tagespflege im Hof des ehemaligen Sozialamts an der Haldensleber Gerikestraße noch nicht, im Außenbereich wird noch fleißig gearbeitet. Wegen des kalten Wetters hätte hier in den vergangenen Wochen nicht viel gemacht werden können, erklärt Isabell Grahn vom Haldensleber Pflegeteam, das die Tagespflege betreibt. Von den noch laufenden Bauarbeiten lassen sich die Gäste, die die Einrichtung besuchen, aber nicht stören.