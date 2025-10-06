weather spruehregen
  4. Kirchenmusik in Haldensleben: Neuer Kantor in Haldensleben: Roland Dyck begeistert von Orgel in St. Marien

Roland Dyck ist begeistert von der Orgel in „St. Marien“. Als Haldenslebens neuer Kantor möchte er in der Kirchengemeinde etwas aufbauen und neue Projekte angehen.

Von Till Frieling Aktualisiert: 08.10.2025, 09:49
Roland Dyck ist der neue Kantor in der Kirchengemeinde „St. Marien“ in Haldensleben.
Roland Dyck ist der neue Kantor in der Kirchengemeinde „St. Marien“ in Haldensleben. Foto: Till Frieling

Haldensleben - „Ich freue mich, mit einem so tollen Gerät arbeiten zu können“, sagt Roland Dyck über seinen neuen Arbeitsplatz an der Orgel in der Kirche „St. Marien“ in Haldensleben. Seit Anfang September ist Dyck als Kantor für die Kirchengemeinde zuständig.