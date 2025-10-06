Roland Dyck ist begeistert von der Orgel in „St. Marien“. Als Haldenslebens neuer Kantor möchte er in der Kirchengemeinde etwas aufbauen und neue Projekte angehen.

Haldensleben - „Ich freue mich, mit einem so tollen Gerät arbeiten zu können“, sagt Roland Dyck über seinen neuen Arbeitsplatz an der Orgel in der Kirche „St. Marien“ in Haldensleben. Seit Anfang September ist Dyck als Kantor für die Kirchengemeinde zuständig.