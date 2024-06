Neuer Verein in Althaldensleben gegründet: Können sie den Sportplatz an der Lindenallee retten?

Althaldensleben. - Was wird aus dem jahrelang brach liegenden Sportplatz an der Lindenallee in Althaldensleben? Diese Frage wird nicht nur seit geraumer Zeit von den Haldensleber Stadträten diskutiert, sondern treibt vor allem die Ollner um. Sie wollen ihren Sportplatz unbedingt behalten – das wurde bei einer Versammlung deutlich, die Robert Krause vor kurzem ins Leben gerufen hatte. Der Ex-Althaldensleber wollte einen Dialog starten, um herauszufinden, was die Menschen im Ort für Vorstellungen zur Zukunft des Sportplatzes haben.