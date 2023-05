Geld für den guten Zweck Neuer Verein in Haldensleben setzt sich mit Spenden auch gegen Krebs ein

In Haldensleben hat sich 2022 der Verein „Second Chance for Second Life“ gegründet. Die Mitglieder sammeln fleißig Spenden, um sie unter anderen der DKMS und genesenen Kindern zugute kommen zu lassen, die an Krebs erkrankt waren.