Niederndodeleben - Am Mühlenberg in Niederndodeleben entsteht eine neue Kindertagesstätte in kommunaler Trägerschaft. Teile des Dachstuhls sind bereits errichtet. Damit war es an der Zeit, den Richtkranz über dem Neubau aufzuhängen und durch den Bauherren symbolisch den letzten Nagel in das Gebälk zu schlagen.

Nachdem der beauftragte Zimmermann Martin Schrage den Richtspruch gesprochen hatte, übernahmen die Mädchen und Jungen aus der Tagesstätte Kinderparadies als künftige Nutzer das Nageleinschlagen auf sicherem Boden, teilt die Gemeinde Hohe Börde mit. In Vorbereitung auf ihren erneuten Baustellenbesuch hatten die Kinder das altbekannte Lied von den fleißigen Handwerkern einstudiert sowie passende Baustellenschilder und einen Richtkranz im Miniaturformat gebastelt.

Kinder waren bei der Grundsteinlegung dabei

Bereits zur Grundsteinlegung im Dezember durften die Mädchen und Jungen nämlich entgegen dem üblichen Prozedere die Baustelle besuchen, um bei diesem ersten Baufortschritt ebenfalls dabei sein zu können.

Steffi Trittel, Bürgermeisterin der Gemeinde Hohe Börde, konnte neben Mitarbeitern der Verwaltung und der kommunalen Kindertagesstätten sowie Abgeordneten des Ortschafts- und Gemeinderates auch Vertreter vom Planungsbüro und von den am Bau beteiligten Firmen begrüßen. Sie erinnerte in ihrer Richtfestansprache an bisherige wichtige Momente im Bauablauf seit dem Baustart am 10. Oktober des vergangenen Jahres.

Die Einwohner Niederndodelebens, aber auch die Bürger aus den umliegenden Ortschaften können sich auf eine moderne Einrichtung freuen, in der 60 Kindergarten- und 40 Krippenkinder Platz finden werden. Entstehen werden zu ebener Erde sechs Gruppenräume mit anliegendem Bewegungsraum, ein Kreativraum und eine Kinderküche.

Kosten: 5,5 Millionen Euro

Auf der Außenanlage sollen viele Spielattraktionen zu finden sein. Die Fertigstellung ist für Juli 2024 geplant. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 5,5 Millionen Euro, 2,8 Millionen Euro konnte die Gemeinde als Fördermittel aus der Städtebauförderung akquirieren.

Problematisch stellt sich noch die Verkehrssituation zwischen der künftigen Kindertagesstätte, der Grundschule und der Sekundarschule sowie der Wartberghalle dar.

Deshalb werde, wie neben Steffi Trittel auch der Niederndodeleber Ortsbürgermeister Jens Göttinger betonte, noch intensiv an einem Verkehrskonzept für diesen Bereich gearbeitet.

Bei der vor Ort noch angestrebten umfangreichen Verkehrswegesicherung könnte künftig unter anderem eine vom ortsansässigen Unternehmen Bördegrün gesponserte Geschwindigkeitsmesstafel helfen, die ihren Platz an der Schnarsleber Straße in Höhe des Friedhofes finden soll.