Tom und Pablo wagten sich nach ihrer Tür auch an den Schriftzug für das Schild an der Bundesstraße 1.

Nordgermersleben - Blau und Gelb, Grün und Rot, Braun und Lila sind die häufigsten Farben in den Dosen, die bei einem Graffiti-Projekt durch die Hände von neun Jugendlichen im Öko-Bad Nordgermersleben gegangen sind. Nachdem bereits im vergangenen Jahr ein Projekt erfolgreich für farbliche Verschönerungen im Freibad sorgte, ging es nun in eine weitere Runde.

Das Kinder- und Jugendbüro der Gemeinde Hohe Börde hatte alles für den zweitägigen Workshop vorbereitet. Hauptsächlich ging es dieses Mal um die Gestaltung der Türen zu den Umkleide und Duschkabinen. Diese waren zuvor im Rahmen des Freiwilligentages in der Gemeinde gesäubert und aufgeraut worden, um die bildliche Gestaltung zu ermöglichen.

„Wir haben Jugendliche, die bereits bei unseren Graffiti-Projekten in der Vergangenheit in Bebertal, Eichenbarleben und Nordgermersleben dabei waren, aber auch neue Teilnehmer“, freute sich Kasba Döse, Mitarbeiter im Kinder- und Jugendbüro, über den Zuspruch. Die acht Plätze waren ruckzuck ausgebucht. Franz konnte als neunter Teilnehmer dazu kommen, weil er in Nordgermersleben zu Hause ist und mit dem Fahrrad zum Öko-Bad fahren konnte.

Josi und Angie gestalteten die Tür zum Bademeisterdomizil farbenfroh. Foto: Carina Bosse

Zumeist in Zweierteams suchten sich die jungen Leute einen geeigneten Platz für ihre Arbeit. Die Türen wurden ausgehängt und besprayt, wobei der Kreativität keine Grenzen gesetzt waren. Meist maritime Motive von Sommer, Sonne, Strand und Meer wurden gewählt.

Angie, künstlerisch talentiert und bereits erfahren im Umgang mit den Sprayflaschen, half Franz bei seinen ersten Sprayversuchen. Josi und Angelina sind Freundinnen und machten sich an die Gestaltung der Tür des Bademeisters. Da steht nun auch Bademeister drauf, umrahmt von einer Landschaft. Und da seine Tür meistens offen steht, wurde sie von beiden Seiten „aufgehübscht“.

Payton, Angie und Franz überlegen, wie das Bild weiter aussehen könnte. Foto: Carina Bosse

Nach ihrer Tür machten sich Tom und Pablo noch an die Gestaltung eines großen Hinweisschildes auf das Öko-Bad. Dabei fand Upcycling Anwendung. „Die großen Platten für den Schriftzug konnte ich von Arbeiten am Rathaus in Irxleben abstauben“, berichtete Kasba Döse. An der Bundesstraße 1 steht eine große, aus riesigen Strohballen gestaltete Puppe, die mit dem Schriftzug verziert werden soll.

Anfang April wurde mit dem Befüllen der Becken im Schwimmbad begonnen. Das dauert eine ganze Weile, weil dem Brunnen, aus dem das Wasser kommt, immer mal wieder eine Pause gegönnt werden musste, damit das Wasser nachlaufen kann. 2.500 Kubikmeter Wasser fasst das große Becken des Naturbades, war vom Schwimmmeister zu erfahren. Doch mittlerweile ist es gut gefüllt. Saisonstart in Nordgermersleben soll am Dienstag, 28. Mai, sein. Die Öffnungszeiten: Montags ist geschlossen, Dienstag bis Freitag ist von 13 bis 19 Uhr, Sonnabend und Sonntag sowie an Feiertagen von 10 bis 19 Uhr geöffnet. In den Sommerferien, die in diesem Jahr bereits am 24. Juni beginnen, hat das Bad Dienstag bis Sonntag durchgehend von 10 bis 19 Uhr geöffnet.