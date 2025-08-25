weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Haldensleben
    4. >

  4. Volleyball in der Börde: Old Schmetterhand zielt, Rattenschwanz wackelt – doch wer siegt?

Volleyball in der Börde Old Schmetterhand zielt, Rattenschwanz wackelt – doch wer siegt?

Was passiert, wenn 12 Teams mit kreativen Namen und hitzigem Ehrgeiz aufeinandertreffen? Klüden wird zum Volleyball-Brennpunkt – und ein Team spielt sich an die Spitze.

Von Anett Roisch 25.08.2025, 18:30
Kurze Pause, große Stimmung: In der Spielunterbrechung zeigen Klüdens Volleyballer, wie viel Teamgeist und gute Laune in ihnen steckt.
Kurze Pause, große Stimmung: In der Spielunterbrechung zeigen Klüdens Volleyballer, wie viel Teamgeist und gute Laune in ihnen steckt. Foto: Anett Roisch

Klüden. - Sonne, Schweiß, Spaß und ganz viel Volleyball: Zum zweiten Mal lud die Kulturgemeinschaft Klüden zum Volleyballturnier ein, und gleich 12 hochmotivierte Teams stürmen das Spielfeld. Lesen Sie dazu auch Mit Bildern vom Volksfest: Fußballer sind heiß auf den Pokal, aber wer siegt am Ende?