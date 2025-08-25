Volleyball in der Börde Old Schmetterhand zielt, Rattenschwanz wackelt – doch wer siegt?
Was passiert, wenn 12 Teams mit kreativen Namen und hitzigem Ehrgeiz aufeinandertreffen? Klüden wird zum Volleyball-Brennpunkt – und ein Team spielt sich an die Spitze.
25.08.2025, 18:30
Klüden. - Sonne, Schweiß, Spaß und ganz viel Volleyball: Zum zweiten Mal lud die Kulturgemeinschaft Klüden zum Volleyballturnier ein, und gleich 12 hochmotivierte Teams stürmen das Spielfeld. Lesen Sie dazu auch Mit Bildern vom Volksfest: Fußballer sind heiß auf den Pokal, aber wer siegt am Ende?