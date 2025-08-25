Was passiert, wenn 12 Teams mit kreativen Namen und hitzigem Ehrgeiz aufeinandertreffen? Klüden wird zum Volleyball-Brennpunkt – und ein Team spielt sich an die Spitze.

Kurze Pause, große Stimmung: In der Spielunterbrechung zeigen Klüdens Volleyballer, wie viel Teamgeist und gute Laune in ihnen steckt.

Klüden. - Sonne, Schweiß, Spaß und ganz viel Volleyball: Zum zweiten Mal lud die Kulturgemeinschaft Klüden zum Volleyballturnier ein, und gleich 12 hochmotivierte Teams stürmen das Spielfeld.