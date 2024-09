Die Tierschutzorganisation Peta wirft Brieftaubenzüchtern aus Haldensleben und Umgebung vor, ihre Tiere zu gefährden. Diese sollen am Sonnabend von Polen aufsteigen, um in den Heimatschlag zurück zu fliegen.

Tradition oder Tierwohlgefährdung in Haldensleben?

Brieftauben beim Auflassen in die Lüfte.

Haldensleben. - Mehrere Taubenzüchter aus Haldensleben und Umgebung brechen am Freitagabend, 6. September, nach Polen auf. In dem Dorf Pianowo wollen die Mitglieder der „Reisevereinigung 05 Haldensleben 1958“, die zum Regionalverband 350 Magdeburg gehört, am Sonnabend etwa 1.600 Brieftauben aufsteigen lassen. Es sind rund 30 Taubenschläge, die die Züchter mitgenommen haben. Ganz zum Entsetzen der Tierschutzorganisation Peta.