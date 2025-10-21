Wer Pilze sammeln will, muss dieses Jahr besonders genau hinschauen. Wer trotzdem welche findet, kann diese auf Schloss Hundisburg bestimmen lassen. Fachleute aus mehreren Bundesländern sind für eine Tagung vor Ort.

Der fransige Wulstling ist ein essbarer Pilz und hat einen milden Geschmack.

Haldensleben - Wer im Wald Pilze findet, ist sich nicht immer sicher, ob er essbar ist oder doch lieber im Wald bleiben sollte. Wer bei seinen Funden Klarheit haben möchte, kann am Samstag, 25. Oktober, von 14 bis 18 Uhr im Haus des Waldes auf Schloss Hundisburg nach Rat fragen: Dort findet eine Pilzberatung und -bestimmung statt.