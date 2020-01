In Haldensleben wurde ein Ladendieb festgenommen. Symbolfoto: Jan Woitas/dpa

In Haldensleben (Landkreis Börde) hat ein Supermarkt-Mitarbeiter einen Ladendieb wiedererkannt. Der Dieb wurde festgenommen.

Haldensleben (vs) l Ein aufmerksamer Mitarbeiter eines Supermarkts in Haldensleben im Landkreis Börde erkannte am Dienstag (28. Januar) eine männliche Person wieder, die vor einer Woche dort Waren geklaut hatte.

Der Mitarbeiter behielt den Mann bis zum Eintreffen der Polizei im Blick und zeigte ihn den Beamten. Bei der Überprüfung der Person stellte sich heraus, dass ein Haftbefehl gegen den 33-jährigen Mann vorlag. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.