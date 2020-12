In Haldensleben (Landkreis Börde) wurden mehrere Nordmanntannen gestohlen.

Haldensleben (vs) l Im Tatzeitraum vom 12. bis zum 14. Dezember entwendeten unbekannte Täter von einem Weihnachtsbaumverkaufsgelände in der Friedrich-Schmelzer-Straße in Haldensleben (Landkreis Börde) mindestens 50 Nordmanntannen. Dies teilt die Polizei am Dienstag mit.

Die Nordmanntannen waren laut Polizei für den Verkauf als Weihnachtsbäume vorgesehen. Die Täter hatten den Bauzaun des Geländes geöffnet und entwendeten das Nadelgehölz.