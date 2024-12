Kinder reiten und erzählen dabei auf dem Ponygut zwischen den Wäldern in Haldensleben ein Märchen.

Reiten in der Börde

Calvörde/Haldensleben - Seit einigen Jahren gibt es eine Kooperation zwischen dem Calvörder Reit- und Fahrverein und dem Haldensleber Freizeitreit- und Fahrverein „Neun Eichen“. Auch zum 100. Bestehen des Calvörder Vereins richteten die Akteure aus Haldensleben im August diesen Jahres im Reitstadion Grieps ein Turnier aus.

Merle Kusian (v.l.), Leonie Stiemert und Charlotte Hütter haben vor der Quadrille ihre Pferde gesattelt. Foto: Reitverein Haldensleben

Nun hatten die Kinder auf dem „Ponygut zwischen den Wäldern“ in Haldensleben zum Programm des Weihnachtsmarktes mit ihren Ponys ein Weihnachtsmärchen einstudiert. Das Besondere war, dass ein sechsjähriger Junge aus Calvörde die Hauptrolle spielte.

Als Weihnachtsengel tritt Ronja Uhlenhaut auf. Foto: Reitverein Haldensleben

Lasse Schmittke war auf der Suche nach einer Prinzessin. Auf dem Rücken seines Ponys Oskar galoppierte der Prinz über das schneebedeckte Feld. Die Brautschau gestaltete sich jedoch schwierig. Keine der Reiterinnen konnte das Herz des kleinen Prinzen gewinnen. Die Amazonen der Weihnachtsquadrille mit ihren beleuchteten Pferden waren ihm alle viel zu groß. Die kleinen Reiterinnen, die ihr Können auf den Ponys zeigten, waren ihm zu schnell und die Steckenpferdreiterinnen zu alt. Eindruck machte die Waschmaschine von Professor Otto und seiner Assistentin Fiona. Hier wurde doch tatsächlich ein schmutziges Pferd in die Maschine gestellt und ein sauberes kam wieder heraus. Nicht mal beim Abschlussreiterball wurde Lasse fündig.

Als Glühweinfeen sind Karina Hütter und Jessica Wichert im Einsatz. Foto: Reitverein Haldensleben

Nach langem Überlegen entschied sich der Sechsjährige, doch lieber seinem Schimmel Oskar treu zu bleiben.

Claudia Conrad (l.) und Doris Wolterstorf-Braumann vom Ponygut freuen sich über Geschenke und Ehrungen. Foto: Reitverein Haldensleben

Am Ende des Programmes gab es für die Vereinsvorsitzende Maren Braumann eine Überraschung. Der Präsident des Kreissportbundes, Torsten Fieseler, überreichte ihr gemeinsam mit der SPD-Bundestagsabgeordneten Franziska Kersten das Gütesiegel „Familienfreundlicher Verein“.

Junge Reiterinnen drehen im Programm vor der Weihnachtsquadrille einige Runden in der Reithalle auf dem „Ponygut zwischen den Wäldern“. Foto: Anett Roisch

In Calvörde veranstaltet der Verein aus der Kreisstadt am 6. Juli 2025 wieder ein Turnier mit Dressur und Reiterwettbewerben. Zum ersten Mal soll im Grieps vom 19. bis zum 21. September ein Mittelaltermarkt mit Ritterturnier und den Rolanden der Rolandstädte als Ehrengäste in der Regie des Haldensleber Vereins stattfinden.