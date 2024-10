Haldensleben/Gommern - Eine halbe Stunde konzentrieren, den Gefühlen freien Lauf lassen und fertig ist der neue Song. So in etwa funktioniere das Texteschreiben bei Janika Roloff. Die gebürtige Gommeranerin lebt in Magdeburg und arbeitet seit einigen Monaten im Ameos-Klinikum in Haldensleben als Psychologin. Für Haldensleben habe sie sich bewusst entschieden und fühle sich in der Kreisstadt und generell in Sachsen-Anhalt wohl, sagt sie. Sie genieße auch die Ruhe in der Heimat und wolle nicht dauerhaft in hektischen Millionenstädten leben.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.