Seit 50 Jahren gibt es den Deutschen Amateur Radio Club Haldensleben. Der Vorsitzende Reinhard Fischer gibt einen Einblick in die Geschichte der Amateurfunker und das aktuelle Geschehen.

Haldensleber funken die ganze Welt an

Haldensleben - In der Zeit des digitalen Fortschritts ist die Kommunikation über Apps auf Handys und Computern zum Alltag geworden. Die Mitglieder des Deutschen Amateur Radio Club Vereins (DARC) kommunizieren aber auf eine traditionellere Weise. So auch der Haldensleber Ableger, der in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen feiert.