Rätzlingen - Für Yvonne Zimmermann gibt es nichts anderes als Gastronomie, ihr Leben lang. Gelernt hat die 50-Jährige Restaurantfachfrau im „Roland“ in Haldensleben, hat dann in verschiedenen Gaststätten gearbeitet und im Dezember 2006 die „Goldene Gans“ in Rätzlingen gepachtet. Sie hat den Service übernommen, ihre Mutter hat in der Küche gearbeitet. Ihre Schwester Nicole war zu der Zeit noch als Fleischverkäuferin tätig und hat an den Wochenenden ausgeholfen, wenn es nötig war. Auf Dauer ging das nicht, so ist sie ganz mit eingestiegen in die Gastronomie.