Genuss zu Weihnachten Regionale Geschenkidee boomt: Etwa 800 „Drömlingsboxen“ aus dem Biosphärenreservat verkauft
Wie lässt sich der Geschmack einer ganzen Region in einer einzigen Geschenkbox vereinen? Die Kiste „Grüße aus dem Drömling“ zeigt es – und sorgt mit ausgewählten Spezialitäten längst weit über die Region hinaus für Überraschungen.
23.11.2025, 18:00
Calvörde/Seggerde - Die Vorweihnachtszeit ist für viele die perfekte Gelegenheit, Vorräte aufzufüllen und Köstlichkeiten für die Festtage oder als Geschenk zu sichern. Genau hier setzt die „Drömlingsbox“ an – ein Projekt, das regionale Spezialitäten aus dem Unesco-Biosphärenreservat Drömling in einer liebevoll zusammengestellten Geschenkbox vereint.