Wie lässt sich der Geschmack einer ganzen Region in einer einzigen Geschenkbox vereinen? Die Kiste „Grüße aus dem Drömling“ zeigt es – und sorgt mit ausgewählten Spezialitäten längst weit über die Region hinaus für Überraschungen.

Landwirtin Frauke Buscher aus Seggerde zeigt die Kiste „Grüße aus dem Drömling“. Ein regionales Geschenk, das nicht nur Gaumenfreuden bringt, sondern auch ein Stück Drömling in die Welt hinausträgt.

Calvörde/Seggerde - Die Vorweihnachtszeit ist für viele die perfekte Gelegenheit, Vorräte aufzufüllen und Köstlichkeiten für die Festtage oder als Geschenk zu sichern. Genau hier setzt die „Drömlingsbox“ an – ein Projekt, das regionale Spezialitäten aus dem Unesco-Biosphärenreservat Drömling in einer liebevoll zusammengestellten Geschenkbox vereint.