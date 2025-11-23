weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Burg
    4. >

  4. Protest der Jungen Union: Diskussion um die Rente - Was sagen junge Mitglieder der CDU aus dem Jerichower Land?

Protest der Jungen Union Diskussion um die Rente - Was sagen junge Mitglieder der CDU aus dem Jerichower Land?

Die Junge Union hat sich gegen die Rentenpläne der Bundesregierung positioniert. Für die einen ist es ein Ausspielen der Generationen, für die Anderen der Anstoß zu einer wichtigen Reform. Wie sehen das junge Christdemokraten im Jerichower Land?

Von Thomas Pusch und Simone Pötschke 23.11.2025, 18:11
Das Geld ist für viele Rentner knapp genug.
Das Geld ist für viele Rentner knapp genug. Foto: epd

Burg/Genthin - Mit ihrem Protest gegen die Rentenpläne der Bundesregierung hat die Junge Union eine Diskussion losgetreten. Was sagen junge Mitglieder der CDU im Jerichower Land zum Streit um die Rente?